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Eğitim 28. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman?
Eğitim

28. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman?

Bir yandan 27. dönem POMEM mülakat sonuçları beklenirken bir yandan 28. dönem POMEM başvurularının ayrıntıları merak ediliyor. 28. Dönem POMEM başvuru tarihi | 28. Dönem başvuru tarihi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:54:00 -
28. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılanlar 27. dönem sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bir yandan da 28. dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, 28. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

28. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman?

28. dönem POMEM başvurularının ne zaman alınacağı merak ediliyor. POMEM 28. dönem başvurularına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 27. dönem mülakat sonuçlarının ardından 28. döneme ilişkin bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

 

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