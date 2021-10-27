  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 27.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-27 07:18:00 -
27.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ     فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰىؕ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da     şüphe yok ki cennetin ta kendisidir.​​​​​​​"

 (Naziât Suresi, 40-41 )          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bu birkaç kısa âyette âhiretteki büyük kaybı veya büyük kurtuluşu hazırlayan olumsuz ve olumlu tutumların çok veciz bir özeti yapılmıştır. “Azgınlık” diye çevirdiğimiz “tuğyân” kavramı Tûr sûresinde (52/33) “akıllı ve ağırbaşlı düşünüp davranma” mânasındaki “hilm”in karşıtı olarak kullanılır; bu da Câhiliye insanının işin önünü sonunu hesap etmeyen, fevrî, bilinçsiz, inatçı ve inkârcı tutumunu ifade eder.

Böyleleri genellikle anlık yaşadıkları için fâni dünyanın ötesine bakmazlar. İşte 39. âyette bunların kötü âkıbeti hatırlatılmaktadır. Bu kümenin son iki âyetinde ise, Allah’ın huzurunda dünyada yaşadığı hayatın hesabını vereceğini düşünerek geçici heveslerini bir yana bırakıp sorumlu bir hayat geçirenlerin büyük ödüle ve kurtuluşa kavuşacakları müjdelenmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise, Allah’tan, kalbinizdeki imanın yenilenmesini   isteyiniz.”

(Müsned, II/359)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte 2020’de dünyada kullanılan maske sayısı
Korona Virüs

İşte 2020’de dünyada kullanılan maske sayısı

Koronavirüs salgını sürecinde dünyada 2020'de bir dakikada 3 milyon maske kullanıldı.
Büyük resmi anlattı, sosyal medya yıkıldı! ‘Köleliği kabul edenlerin parası düşmez’
Gündem

Büyük resmi anlattı, sosyal medya yıkıldı! ‘Köleliği kabul edenlerin parası düşmez’

Bir vatandaşın YouTube Ahsen TV kanalında gündeme ilişkin ve CHP-HDP ortaklığına ilişkin yorumları dikkat çekti.
ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...
Medya

ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. Bölümünü bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay