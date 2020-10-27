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İSLAM 27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 07:19:00 -
27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَقَالُٓوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوث۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Onlar, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir; biz bir daha diriltilecek değiliz" demişlerdi."

 (En'âm Suresi - 29)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Ayette müşriklerin, genel olarak da inkârcıların ve materyalistlerin özelliklerinden birine işaret edilmektedir. Onlar “Dünyada yaşadığımızdan başka bir hayat –yani öldükten sonra dirilme ve âhiret hayatı– yoktur; biz bir daha diriltilecek değiliz” dediler. Bu âyet Câhiliye dönemi Arapları’nın genellikle âhirete inanmadıklarını göstermektedir.

Bu, onların şirkten sonraki en büyük günahlarıdır. Zira Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık “Allah ve âhiret gününe iman” (meselâ bk. Bakara 2/62) birlikte zikredilmek suretiyle bu inancın önemi ve âhireti inkâr etmenin başlıca küfür alâmetlerinden biri olduğu gösterilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 393

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir;

 bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."


[Tirmizi, Zühd 56, (2396)]

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