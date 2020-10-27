27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَقَالُٓوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوث۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Onlar, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir; biz bir daha diriltilecek değiliz" demişlerdi."

(En'âm Suresi - 29) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Ayette müşriklerin, genel olarak da inkârcıların ve materyalistlerin özelliklerinden birine işaret edilmektedir. Onlar “Dünyada yaşadığımızdan başka bir hayat –yani öldükten sonra dirilme ve âhiret hayatı– yoktur; biz bir daha diriltilecek değiliz” dediler. Bu âyet Câhiliye dönemi Arapları’nın genellikle âhirete inanmadıklarını göstermektedir.

Bu, onların şirkten sonraki en büyük günahlarıdır. Zira Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık “Allah ve âhiret gününe iman” (meselâ bk. Bakara 2/62) birlikte zikredilmek suretiyle bu inancın önemi ve âhireti inkâr etmenin başlıca küfür alâmetlerinden biri olduğu gösterilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 393

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir;

bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."



[Tirmizi, Zühd 56, (2396)]