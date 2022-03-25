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Yerel 270 litre çalıntı mazotla yakalandı
Yerel

270 litre çalıntı mazotla yakalandı

Zonguldak'ta jandarma dedektiflerince yapılan operasyonda 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 21:11:00 -
270 litre çalıntı mazotla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucunda, bir şirkete ait kamyon içerisinden, 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir hırsızlığı olayının failleri olan üç şüpheli çaldıkları malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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