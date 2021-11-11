27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin

Amerikan Kalp Derneği tarafından açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi. Yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu da aktarıldı. Harvard'dan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" dedi.

27 yıl boyunca incelendi

Dr. Frank Hu ise "Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14 azaltabilir" dedi. 27 yıllık sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan yağlar incelendi.