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Aktüel

27 yıl hapis cezası olan firarı polis tarafından yakalandı

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 27 yıl 4 ay 10 günn hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:56:25 -
27 yıl hapis cezası olan firarı polis tarafından yakalandı

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 27 yıl 4 ay 10 günn hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Cezaevi firarisi şahıs adliyeye sevk edilerek yeniden tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Hakkında 2007 yılında Ankara ili Kızılay meydanında farklı tarihlerde 4 ayrı Gasp/Silahla Yağma olayına karışan ve sonradan Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçlarından 27 Yıl 4 Ay 10 Gün hapis cezası ile aranan A.G. isimli şahsı yakalamak için operasyon yapıldı. Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde yapılan operasyon ile şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs adli işlemler yapılmak üzere sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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