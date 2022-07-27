27 Temmuz 1997: Cezaevlerinde Ölüm Oruçlarının Başlaması

Refahyol Hükümetinin ilk sınavı cezaevlerindeki ölüm oruçları oldu. Çiçeği burnundaki iktidar 27 Temmuz günü cezaevlerinde başlatılan açlık grevi sorununu karşısında buldu. 12 kişinin ölümünün ardından grev ancak sona erdirilebildi.





Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ‘Zaten yakında bütün cezaevlerinde olaylar çıkacak’ şeklinde garip bir açıklamada bulunmuştu. Mehmet Ağar 19 Haziran günü yaptığı açıklamada 2 bin kişinin açlık grevi yaptığını bildirerek taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna karşın ilk kez 27 Haziran'da tutuklu yakınları ile görüştü, fakat her hangi bir anlaşma sağlanamadı. Hükümet değişikliği nedeniyle görevi devralan Adalet Bakanı Şevket Kazan da açlık grevindeki taleplerinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.





Eylem 69. günde bitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici Zülfü Livaneli Yaşar Kemal dışında İHD ve ÇHD İstanbul şube başkanlarının ve RP ile CHP İstanbul milletvekillerinin da bulunduğu heyetle görüştü. Görüşme sonucunda Eskişehir'deki tutuklularının Gebze ve Ümraniye cezaevlerine nakil edilmeleri, Eskişehir Cezaevi'nin siyasi tutuklular için kapatılması, aileleri yönelik şiddete son verilmesi gibi konularda anlaşma sağlandı.

27 Temmuz 1953: İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi. Ateşkes anlaşması Panmuncon'da imzalandı.







27 Temmuz 2002: Ukrayna'da hava gösterisi sırasında bir savaş uçağının (Su-27) düşmesi sonucu izleyicilerden 77 kişi öldü.





