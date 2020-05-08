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Aktüel

27 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otodan hırsızlık olayı gerçekleştiren ve 27 suç kaydı olan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:23:45 -
27 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otodan hırsızlık olayı gerçekleştiren ve 27 suç kaydı olan şüpheli yakalandı.


Gaziantep’in Nizip ilçesi Mimar Mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Nizip Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren ve 27 suç kaydı bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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