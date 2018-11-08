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27 seneden fazla hapis cezası aldı, okey oynarken enselendi

Polis ekipleri, 19 ayrı hırsızlık olayından 27 sene 6 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlüyü kahvehanede okey oynarken enselendi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:55
27 seneden fazla hapis cezası aldı, okey oynarken enselendi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 ayrı hırsızlık olayından yargılanan Adnan Tekin'e 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Davalarda tutuksuz yargılanan hükümlü ceza almasına rağmen teslim olmayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlünün bir kahvehanede olduğu tespit edildi. Ekipler, kahvehaneye operasyon düzenlerken hükümlü şahıs okey oynarken yakalandı. Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Adnan Tekin, cezaevine teslim edildi. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:55
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