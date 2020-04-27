27 Nisan koronavirüs tablosu! Ölüm ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'ndan 27 Nisan koronavirüs tablosuna ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 kişi artarak 2 bin 900 oldu. Bugün 20 bin 143 test yapıldı, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 651 kişi iyileşti. Bakan Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık" açıklamasında bulundu.

Baka Koca yaptığı açıklamada, ''Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.'' ifadelerini kullandı.