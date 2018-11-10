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2,7 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Hititlerin başkenti Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'un Boğazkale ilçesinde yürütülen çalışmalarda 2,7 milyon ton bakır rezervi bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:26
2,7 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve merkezi İzmir'de bulunan Avod AŞ bünyesindeki madencilik firması tarafından Boğazkale ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yürütülen sondaj ve rezerv tespit çalışmaları tamamlandı.

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, maden arazisinde yabancı bir şirkete yaptırılan sondaj ve rezerv tespit çalışmaları sonucu sahada 2,7 milyon ton bakır rezervi tespit edildi.

Türkiye'nin en büyük bakır rezervleri arasında gösterilen alanda gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bölgeye işleme tesisi kurulması için çalışma yapılacak.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasını barındıran, ayrıca "UNESCO Dünya Kültür Mirası" ile "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa antik kentine ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde büyük bir bakır rezervinin belirlenmesi, sevinçle karşılandı.

Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğazkale'nin tarihi ve turistik açıdan önemli bir yerleşim yeri olduğunu, nüfus bakımından ise Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında bulunduğunu söyledi.

'Artık ilçemizde turizm ve inşallah sanayi gelişecektir'

İlçe sınırları içerisinde büyük bir bakır rezervinin bulunmasının sevindirici olduğunu belirten Tangazoğlu, "Türkiye'de, hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan Hattuşa'nın bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu." dedi.

Boğazkale'nin yaz aylarında artan nüfusunun kış mevsiminde gerilediğine işaret eden Tangazoğlu, "İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus bin 500'e kadar düşüyor. Bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile inşallah sanayi de gelişecektir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:26
  1. İzmir
  2. bakır rezervi
  3. hattuşa

YORUM YAZ

  • https://www.facebook.com/home.php?ref=wizardhttps://www.facebook.com/home.php?ref=wizard5 dk önce
    Cananda nın zenginliği yer altım kaynakalrından kayanaklanıayor bizde zengin oldukmu şimdi bakır fiyatları düşer mi
  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Hayırli olsun. Ancak 4bin 500 yıl öncesinden bu bölgede bakır ve gümüşü bulup hatta işleyen Hattuşaşlılar kadar demek ki olamadık. Kim bilir daha neler bu topraklar altında yatmakta. Hala ezan hangi dilden okunsun yazıları ve acıklamaları sözde siyasetciler tarafından din sömürüsü olarak kullanıldıgı kadar memleketimizde bu konularda gercek bilim adamlarımızı ve kurumlarımızı konuştursak kendimize inşaallah cok daha faydalı olacagız.
  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Hayırli olsun. Ancak 4bin 500 yıl öncesinden bu bölgede bakır ve gümüşü bulup hatta işleyen Hattuşaşlılar kadar demek ki olamadık. Kim bilir daha neler bu topraklar altında yatmakta. Hala ezan hangi dilden okunsun yazıları ve acıklamaları sözde siyasetciler tarafından din sömürüsü olarak kullanıldıgı kadar memleketimizde bu konularda gercek bilim adamlarımızı ve kurumlarımızı konuştursak kendimize inşaallah cok daha faydalı olacagız.
  • LÜTFİLÜTFİ1 sa önce
    Tarihi eser arıyorlar.Bir iki ay çalışıp giderler.
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