Gündem 27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), 27 mahkumun öldüğünü doğruladı ve olayın eyaletin Machala kentindeki bir cezaevinde meydana geldiğini bildirdi.

 

SNAI, mahkumların ölümüne yol açan nedenin kapsamlı biçimde araştırılması için savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

Ölümlerin asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

