27 kişi pozitif çıktı, köy karantina altına alındı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yer alan Kovanören Köyü, 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.
Türkiye genelinde günlük koronavirüs vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken çok sayıda ilden karantina haberleri de peş peşe geliyor. Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovanören Köyü karantina altına alındı.
Cide Kaymakamlığı, Kovanören Köyü'nde arka arkaya pozitif vakalara rastlanması sonrası köyü karantina altına almaya karar verdi.
Giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri köy girişlerinde nöbet tutmaya başladı.
Köyde yaşayan 2 kişinin koronavirüs tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken, 25 kişi ise evlerinde karantina altına alındı.
Köy Muhtarı Engin Sözen, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olduğunu düşündüklerini söyledi.