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İSLAM 27 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

27 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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27 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27 Eylül 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٧) فَاَمَّا مَنْ طَغٰىۙ
(٣٨) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۙ
(٣٩) فَاِنَّ الْجَحٖيمَ هِيَ الْمَأْوٰىؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(37- 38) Azgınlık yapan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi;
(39)      Cehennem işte onun için tek barınaktır.

(Naziât Suresi, 79/37-39)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bu birkaç kısa âyette âhiretteki büyük kaybı veya büyük kurtuluşu hazırlayan olumsuz ve olumlu tutumların çok veciz bir özeti yapılmıştır. “Azgınlık” diye çevirdiğimiz “tuğyân” kavramı Tûr sûresinde (52/33) “akıllı ve ağırbaşlı düşünüp davranma” mânasındaki “hilm”in karşıtı olarak kullanılır; bu da Câhiliye insanının işin önünü sonunu hesap etmeyen, fevrî, bilinçsiz, inatçı ve inkârcı tutumunu ifade eder. Böyleleri genellikle anlık yaşadıkları için fâni dünyanın ötesine bakmazlar.

İşte 39. âyette bunların kötü âkıbeti hatırlatılmaktadır. Bu kümenin son iki âyetinde ise, Allah’ın huzurunda dünyada yaşadığı hayatın hesabını vereceğini düşünerek geçici heveslerini bir yana bırakıp sorumlu bir hayat geçirenlerin büyük ödüle ve kurtuluşa kavuşacakları müjdelenmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Meşru dairede eğleniniz ve oynayınız.
  Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum."

Kaynak: Hadis-i şerif, Beyhaki)

 

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