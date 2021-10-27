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Sağlık 27 Ekim koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

27 Ekim koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

27 Ekim koronadan kaç kişi vefat etti? Sağlık Bakanlığı 27 Ekim Çarşamba gününe ilişkin verileri açıkladı. Milyonlar günlük vaka sayının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var 27 Ekim?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 20:13:00 -
27 Ekim koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da yeni vakalar açıklanıyor. Pek çok kişi 27 Ekim’de kaç eni vakanın açıklandığını merak ediyor.

27 Ekim koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 542 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 267 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Kovid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" ifadelerini kullandı.

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