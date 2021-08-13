27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sınavına giren polis adayları sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis olmak isteyen adayların girdiği 27. Dönem POMEM sınav sonuçları daha açıklanmadı. Sınavsözlü mülakat sonuçlarının ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor.

27. dönem sözlü mülakat soruları nelerdir?

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.