  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İlham Aliyev’den Başkan Erdoğan’a taziye mesajı
Çin DSÖ'yü reddetti
Alanya'da çıkan iki yangın söndürüldü!
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Eğitim 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis olmak isteyen yüzbinlerce gen, her dönem POMEM sınavına girerek hayalini gerçekleştirmektedir. 27. Dönem POMEM sınavına giren polis adayları sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmakta. Peki, 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-13 17:51:00 -
27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sınavına giren polis adayları sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis olmak isteyen adayların girdiği 27. Dönem POMEM sınav sonuçları daha açıklanmadı. Sınavsözlü mülakat sonuçlarının ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor.

27. dönem sözlü mülakat soruları nelerdir?

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay