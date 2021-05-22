27. dönem POMEM sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Polis olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş her dönem POMEM sınavına girerek hayalini gerçekleştirmektedir. 27. Dönem POMEM sınavına girecek olan polis adayları sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmakta. Peki, 27. dönem POMEM sınav giriş belgesi açıklandı mı? POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nereden bakılır?
27. dönem POMEM sınavının giriş yeri ve tarihinin bilgisini içeren sınav giriş belgesi polis adayları tarafından merak konusu olmuştu. 27. dönem POMEM sınav yerleri ve sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…
27. dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nereden bakılır?
27. Dönem POMEM girecek olan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleriyle https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama adresi üzerinden sınav giriş belgesine ulaşabilirler.