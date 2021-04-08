27. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli mi?
27. Dönem POMEM sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 27. Dönem POMEM 8 bin polis alımı gerçekleştirileceğinin açıklanmasıyla beraber polis adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi’nin açıklamalarını yakından takip etmeye başladı. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
Polis adayları, başvuru işlemlerini 8-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Başvurularını yapan adaylar, 27. Dönem POMEM sınav tarihlerini merak ediyor.
POMEM 8 bin polis alımına ilişkin gelişme olup olmadığını merak eden polis adayları, Polis Akademisi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
27. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli mi?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan başvurular, 8-24 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla beraber sağlık kontrolleri yapılmıştı. Sınavlar fiziki yeterlilik olarak gerçekleştirilecek.
27. dönem POMEM sınav tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.