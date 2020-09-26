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İSLAM 26.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-26 06:59:00 -
26.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِۙ    وَاُمِّه۪ وَاَب۪يهِۙ     وَصَاحِبَتِه۪ وَبَن۪يهِۜ    لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْن۪يهِۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.

 O gün her kişinin işi başından aşkındır."

 (Abese Suresi, 34-35-36-37)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kıyamet ve âhiretten bir kesitin son derece canlı bir tasvirini veren sûrenin bu son âyetleri, dünya hayatının geçici zevk ve tasalarını aşıp varlığının anlamı, değeri, amacı ve âkıbeti üzerine düşünebilme seviyesine ulaşmış her insanı sarsıcı gerçeklerle yüzyüze getirmektedir. Kıyamet gününde evrende meydana gelecek olan olaylar korkunç sesler çıkaracağı için ona 33. âyette “sâhha” adı verilmiştir. O gün geldiğinde aralarında akrabalık bağı bulunanların birbirinden kaçışının sebebi çeşitli şekillerde izah edilmiştir:

a) Kıyamet olayları herkesi dehşete düşüreceği için o ortamda insanların birbirini düşünmeleri mümkün değildir; herkes kendi başının derdine düşer; b) Akrabalıktan doğan haklarını isteyecekleri endişesiyle insanlar birbirinden kaçarlar; c) Kişi, akrabaları onun içinde bulunduğu sıkıntılı durumu görmesin diye onlardan kaçar; d) İnsan, akrabasının içinde bulunduğu kötü durumu görmesine rağmen onlara yardım edemeyeceğini ve başlarına gelenlere engel olamayacağını bildiği için kaçar (Şevkânî, V, 446).

Bir önceki sûrede (Nâziât 79/8-9) kıyamet ve mahşerin dehşetinden dolayı bütün kalplerin korkudan neredeyse yerinden oynayacağı, gözleri korku bürüyeceği bildirilmişti. Abese sûresinin bu son âyetlerinden anlıyoruz ki inkârcı ve isyankârların korku, kaygı ve perişanlıkları devam ederken, müminlerin, durumları aydınlanınca kalplerindeki korku ve kaygının yerini ferahlık ve sevinç alacak, bu sevinç yüzlerine yansıyacaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi, birini vermedi.

 Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini istedim, onu bana verdi.

 On'dan ümmetimi suda boğmakla helak etmemesini diledim, bunu da bana verdi.

 Kendi aralarında olacak felaketleri / fitneleri / kavgaları vermemesini (onları birbirine düşürmemesini) istedim. 

 Bunu bana  vermedi.”

(Müslim, Fiten, 20)

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