26.08.1992: Mahmut Özakkaş'ın vefatı (Haseki Eğitim Merkezi Müdürü)

1944’te Kayseri’de doğdu. İlkokulu 1955 yılında ve İmam-Hatip Okulunu 1963 yılında Kayseri’de bitirdi. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne girdi. İlk göreve 1966 yılında İstanbul Camii Görevlileri Kontrol Memuru olarak başladı. Aynı yıl İstanbul İslam Enstitüsü Talebe Cemiyeti Başkanlığına seçildi.







Bir yıl sonra İstanbul, Konya, Kayseri ve İzmir Yüksek İslam Enstitüleri Talebe Cemiyetlerini birleştirerek “Türkiye İslam Talebe Federasyonu” (TİETF)’nu kurdu. Bu Federasyonun Kurucu Genel Başkanlığını ve daha sonra da 1. Dönem Genel Başkanlığını yaptı. Bu görevi esnasında “İslam Medeniyeti Mecmuasını” çıkardı.







İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdikten sonra M.E.B.’na intikal ederek Kayseri İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı (1969). Sırası ile Muş (1972-1973) ve İskenderun (1973-1975) İmam-Hatip Lisesi Müdürlüklerinde bulundu. 1975 yılında tekrar Diyanet İşleri Başkanlığına dönerek İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne getirildi. “İslami Bilgiler ve Terimler Ansiklopedisi” (2 cilt), “Türkçe, Arapça, İngilizce Turist Rehberi” isimli telif ve “Peygamberimizin Güzel Ahlakı” isimli tercüme eserleri ile çeşitli dergi, mecmua ve gazetelerde yayınlanmış inceleme, makale ve hikayeleri vardır.



26.08.1992 tarihinde trafik kazası sonucu vefat etmiştir