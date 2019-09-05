26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali devam ediyor

Aspendos Antik Tiyatrosu ve Antalya EXPO’da programına devam eden 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu, ’Dans Rüzgarları’ adlı gösterisinin ilk temsiliyle sahnedeydi.

Seyircinin büyük ilgisiyle temsilini tamamlayan Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu, 5 Eylül’de 65 dansçısı ve 28 kişilik orkestrasıyla Aspendos Antik Tiyatrosu’nda son kez seyirci karşısında olacak. Ritmik, hareketli ve renkli gösterilerini seyirciyle buluşturan ve büyük beğeni toplayan topluluk, Ukrayna kültürünü ve müziğini sanatseverlerle paylaşırken, modern koreografilere de yer veriyor.

Yüksek akademik unvan sahibi, Ukrayna’nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen topluluk, her yıl Vietnam, Kore, Çin, Küba, Avusturya, İngiltere, Kanada, ABD, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Portekiz, İsviçre, Danimarka, Andorra, Japonya gibi pek çok ülkede gösterilerini sahneleyerek, dünyada tanınan ve beğenilen performanslarıyla sanatsal yerini koruyor.

Aspendos Antik Tiyatrosu’nun yanı sıra Devlet Opera ve Balesi’nin dev prodüksiyonu ’Troya’ epik operasının sahneleneceği Antalya EXPO’da sanatseverlerle buluşacak 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 18 Eylül’de sona erecek.