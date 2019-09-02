Aspendos Antik Tiyatrosu’ndabirbirinden seçkin eserlerin, en özel prodüksiyonlarının sahneleneceği 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali “Carmen” ile başladı.

Festivale özel 3 opera, 1 klasik bale, 1 dans gösterisi ve kapanış galakonserinin izlenebileceği ve 1-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatrosu ve Antalya EXPO’da gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılış eseri “Carmen” operasına seyirci büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal’ın katıldığı gecede Orkestra Şefi Zdravko Lazarovyönetiminde “Carmen”i Bolşoy Tiyatrosu solisti ünlü Rus solist Yulia Mazurova ve“Don José”yi Efe Kışlalı seslendirdi.

Ünlü besteci Georges Bizet’in çok sevilen operası “Carmen” ilk kez bu festivale özel bir prodüksiyonla İtalyan rejisör Vincenzo Grısostomı Travaglınıtarafından İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Baleleri tarafındansahnelendi.

Dünya opera evlerinin pek çoğunda sahneye çıkan, ses ve tiyatral performansları ile tanınan ve beğenilen Rus Bolşoy Tiyatrosu solisti Yulia Mazurova ileİtalya’nın en prestijli festivali Arena di Verona’da, Genova’daki Carlo Felice Tiyatrosu’nda ve Roma Opera Tiyatrosu’nda sıkça sahne alan yine ünlü bir solist Rus mezzo-soprano Anastasia Boldyreva dönüşümlü olarak “Carmen” başrolünde Aspendos da olacak.

"Ukrayna dans gösterileri"

Çeyrek asırdır Antalya’nın kültür-sanat turizmine önemli katkılar sağlayan ve kültürlerarası bir köprü olan festivalin devamında Ukraynalı sanatçıların dans gösterisi olacak.

Ukrayna’nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları ’’Pavel Vırsky’’ Dans Topluluğu renkli ve hareketli “Dans Rüzgarları” adlı gösterileriyle 4-5 Eylül 2019 akşamları Aspendos’ta olacak. Ukrayna halk müziği ve danslarını temel alarak oluşturdukları hem geleneksel hem de yeni koreografik gösterileri iki gece sahnede olacak.