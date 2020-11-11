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Gündem 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Gündem

26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:22:00 -
26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırarak, bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek maksadıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının başarıyla icra edildiğini anımsatarak, önceki gün Rasulayn ve Telabyad’da saldırı hazırlığı yapan 26 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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