  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 26 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

26 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Şubat koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 19:37:00 - 2021-02-26 20:24:11
26 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

26 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 432’ye yükseldi.

Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971 oldu

Toplamda 32 milyon 939 bin 661 test yapıldı. Bugün yapılan 128 bin 387 testten, 9 bin 205 yeni vaka sayısı, 649 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 683 bin 971, bugün iyileşen 10 bin 282 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 556 bin 785’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 195 olduğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'
Ekonomi

Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'

Ekonomist Ali Ağaoğlu, dolar kuru ve altındaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.
İşte bu yüzden dikili ağaçları yok! Sözcü’den müthiş başlık
Siyaset

İşte bu yüzden dikili ağaçları yok! Sözcü’den müthiş başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapıp Türkiye’ye inatla hizmet edeceklerini söyledi. Erdoğan’a cevap vermeye çalışan CH..
Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi
Korona Virüs

Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi

Hafta sonu Türkiye'de etkili olması beklenen çöl tozlarının koronavirüsü havada uzun süre tutacağı belirtildi. Uzmanlardan konuya ilişkin uy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay