26 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

26 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 432’ye yükseldi.

Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971 oldu

Toplamda 32 milyon 939 bin 661 test yapıldı. Bugün yapılan 128 bin 387 testten, 9 bin 205 yeni vaka sayısı, 649 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 683 bin 971, bugün iyileşen 10 bin 282 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 556 bin 785’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 195 olduğu açıklandı.