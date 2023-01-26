  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih 26 Ocak 1948: Kuvayı Milliye Komutanı Kazım Karabekir'in vefatı
Tarih

26 Ocak 1948: Kuvayı Milliye Komutanı Kazım Karabekir'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Kuvayı Milliye Komutanı Kazım Karabekir'i hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 08:08:00 -
26 Ocak 1948: Kuvayı Milliye Komutanı Kazım Karabekir'in vefatı

Kazım Karabekir Paşa, İstiklal Savaşımızın önde gelen kahramanlarındandır. İlk adı Musa Kazım olan Kazım Karabekir Paşa’nın babası, Karaman’a bağlı Kazım Karabekir ilçesi eşrafından, Mehmet Emin Paşa’dır. Babası İstanbul’da jandarma subayı iken, Kazım Karabekir 1882 yılında, burada doğdu. Fatih Askeri Rüştiyesi’nde ve Kuleli İdadisi’nde okudu. 1902’de Harbiye’den, 1905’te Harp Akademisinden mezun oldu.

Bu tarihten itibaren, kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. 31 Mart Vakasını bastıran Hareket Ordusu’nda ve Arnavutluk isyanını bastıran kolorduda görev aldı. İmparatorluğun değişik bölgelerinde görev yaptıktan sonra Çanakkale Muharebelerine katıldı. Buradaki başarılarından dolayı albaylığa yükseldi. Irak Cephesinde görevlendirilen Kazım Karabekir, burada İngilizlerle savaştıktan sonra 1917 yılında II. Kolordu Komutanı, 1918 yılında da I. Kafkas Kolordusu Komutanı oldu.



1938 yılında İstanbul Milletvekili seçilmiş, 1946 yılında Meclis Başkanlığına getirilmiştir. 26 Ocak 1948’de Ankara’da vefat etmiştir.


1948 Yılı Kazım Karabekir Paşanın cenaze töreni.. Tabutuna çok eski bir bayrak sarılmış. ''Koskoca Karabekir Paşa'nın tabutuna yeni bir bayrak alamadınız mı'' diye soranlar oluyor. Oysa o bayrak Karabekir Paşanın vasiyeti gereği 30 Ekim 1920 tarihinde Kars'ın kurtuluşunda Kars Kalesine çektirdiği ve evinde saklanan atlas bayrak ile tabutu örtülmüştü. 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorumlar

Selamünaleykum, Ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa, Dünya da bıraktığın eserlere de KIYMET verme... Bediüzzaman. İnşallah ahirette kendisini kurtaracağı eserlerde bırakmıştır... Zira milletimiz tarafından çok sevilen birisidir...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23