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Gündem 26 Nisan İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi yayınlandı mı?
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26 Nisan İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi yayınlandı mı?

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi'nin yayınlanması bekleniyor. Koronavirüs salgınında yeni bakanlar kurulu kararları bugün açıklandı. Konuya ilişkin vatandaşlar ise şimdiden İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 22:11:00 -
26 Nisan İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi yayınlandı mı?

Tam Kapanma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tam kapanma kararına ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınşanacak koronavirüs genelgesi ile belli olacak. Peki, 26 Nisan İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi yayınlandı mı?

26 Nisan İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi yayınlandı mı?

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi henüz yayınlanmadı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin saat 00:00'da açıklanması bekleniyor.

Tam kapanma kararları neler?

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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