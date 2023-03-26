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İSLAM 26 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 08:10:00 -
26 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَطٖيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رٖيحُكُمْ وَاصْبِرُواؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرٖينَۚ

"Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir."

(Enfâl Suresi, 46) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

GÜNÜN HADİSİ:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)

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