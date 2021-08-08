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Ekonomi 26. Marble İzmir Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
Ekonomi

26. Marble İzmir Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 26. Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos’ta açılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:11:00 -
26. Marble İzmir Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Fuara dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Etkinliğin İzmir ekonomisine de olumlu katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Dünyada bir cazibe merkezi haline dönüşen Marble İzmir’de kongreye, zirveye ve gezi programına yer verilecek. Fuarİzmir’de stant açıp en yeni ürünlerini sergileyecek olan firmalar, müşterileriyle bir araya gelecek.

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