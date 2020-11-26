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Gündem 26 Kasım 2020'de Türkiye'de son 24 saatte 29 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı
Gündem

26 Kasım 2020'de Türkiye'de son 24 saatte 29 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı

Son dakika alınan bilgiye göre 26 Kasım 2020 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:19:00 - 2020-11-26 19:41:08
26 Kasım 2020'de Türkiye'de son 24 saatte 29 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 174 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 132 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 29 bin 132 kişi koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14’e yükseldi.

Bugün toplam 168 bin 348 test yapılırken, 29 bin 132 yeni vaka sayısı, 6 bin 876 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 474 bin 606 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 388 bin 771'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.

“Aktif hasta sayımız artıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz” ifadelerine yer verdi.

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