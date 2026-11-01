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Gündem 26 kaçak göçmen daha yakalandı
Gündem

26 kaçak göçmen daha yakalandı

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26 kaçak göçmen daha yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 26 düzensiz göçmen sınırdışı edilecek.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 11 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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