26 kaçak göçmen daha yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 26 düzensiz göçmen sınırdışı edilecek.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 11 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.