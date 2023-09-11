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Dünya 26 İHA düşürüldü!
Dünya

26 İHA düşürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 10:52:00 -
26 İHA düşürüldü!

Geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar kayıplar hakkında açıklamalarını sürdürürken, dün gece farklı bölgelerde bombardımanlar yapıldı. Ukrayna, Rusya'nın 26 İHA'sını imha etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, dün gece Rusya ordusunun başkent Kiev'e İran yapımı 'Şahid' tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı.

İHA'ların gruplar halinde farklı yönlerden başkente girdiğini aktaran Popko, "Hava savunma sistemleri tarafından 20'den fazla İHA imha edildi." ifadesini kullandı.

Popko, İHA parçalarının şehrin farklı bölgelerine düşmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını ve apartmanların, arabaların, troleybüs elektrik hatlarının, yolların hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'nın Kiev bölgesi yönünde 33 İHA gönderdiğini, muharebe operasyonları sonucunda 26 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun çıkarma askerlerini taşıyan ABD yapımı 3 sürat botunu imha ettiklerini bildirdi.
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Açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'in batı kesiminde, Yılan Adası'nın kuzeydoğusunda Kırım kıyılarına doğru ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarma askerlerini taşıyan 3 Willard Sea Force askeri sürat botunun yok edildiği belirtildi.

Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya hava savunma sistemlerince Ukrayna'ya ait 8 İHA'nın Kırım kıyılarına yakın Karadeniz sularında imha edildiği bilgisi verildi.

Kırım, 2014’te Rusya tarafından Ukrayna’dan ilhak edilmişti.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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