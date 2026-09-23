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Yerel 26 farklı suçtan arıyordu, yakalandı
Yerel

26 farklı suçtan arıyordu, yakalandı

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26 farklı suçtan arıyordu, yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 26 farklı suçtan 50 yıl 3 ay hapis cezası olan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 26 farklı suçtan hakkında toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

M.Y., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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