  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 25.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-03-25 07:17:00 -
25.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَٓاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَۙ     اُو۬لٰٓئِكَ مَأْوٰيهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış   etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir."

 (Yûnus Suresi - 7-8)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

“Allah’a kavuşma ümidi taşımamak”tan maksat âhirete inanma­maktır. Âhirette bütün insanlar yaratanın huzuruna çıkacak ve O’na hesap vereceklerdir; bu mânada her insan Allah ile buluşacaktır. Bu benzersiz buluşma ve karşılaşma kimileri için ebedî saadetin ilk basamağı, kimileri için de pişmanlığın, perişanlığın, rezilliğin ve hak edilen cezanın ilk adımıdır. Vahyin ortaya koyduğu bilgilere rağmen öldükten sonra dirilmeye, ebedî âlemde mutlu veya mutsuz bir hayatın bulunduğuna inanmayanların; imanın insana verdiği feraset, sezgi ve irfandan mahrum olanların önlerinde yalnızca bu dünya hayatı vardır; burada ebedî kalmak isterler.

Bu mümkün olmayınca dünyadan zevk almaya bakar, sadece burada mutlu olmanın yollarını ararlar. İmandan yoksun oldukları için bunların ibadetleri de olmaz. Ayrıca çıkar gütmeyen bir iyilik ve ödev duygusunun ancak derin ve samimi bir dinî inançla oluşacağı dikkate alındığında bunların ahlâkı da eksik, kusurlu, samimiyetten uzak ve –değişik açılardan da olsa– çıkar hesabına göre olur. Böyle bir hayatın sonu âyette bildirildiği gibi olacaktır.

Dünyada meşrû olan faydalara (zevk, mutluluk) kapılarını kapatmamakla beraber bunları asıl mutluluğun gölgesi ve küçük örnekleri olarak gören, gönlü bunlara değil, ebedîye yönelen, Allah’ın rızâsını, O’na keyfiyetsiz yakınlığı ebedî nimetlerin en büyüğü ve en değerlisi bilen müminler ise dünyada kontrollü ve dengeli bir ömür geçirecekler, bu hayatın sonunda âyetin müjdelediği mutluluğa ereceklerdir. Cennette olanların artık dua ederek Allah’tan bir şey istemeye ihtiyaçları kalmamıştır, orada insanı mutlu kılacak bütün nimetler herkes için yeterince vardır.

Burada Allah’a yakınlık ve gerçekleşen, tadılan, içinde yaşanan nimetler kula iki şey telkin etmekte, onu her an iki davranışa sevketmektedir: Biraz daha yaklaştıkları ve kemalini daha ziyade idrak ettikleri Allah’ı tenzih (kemalini idrak edip anmak, tesbih) ve nimetlere şükretmek, bu nimetleri bahşeden rabbi övmek (hamd).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 86-87

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Özür dileyeceğin her işten sakın!"

"Kulağın hoşlanmayacağı her şeyden sakın!"

(Feyzü’l-Kadir, III/117, No: 2888, 2889)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde
Kültür - Sanat

Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle 1072-1092'de yapılan tek şerefeli caminin bu yıl ibadete açılması he..
Yeniden Refah Partisi'nden yeni açıklama: Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yeterli değil!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden yeni açıklama: Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yeterli değil!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 54. Hükümet Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yazılı açı..
İkiyüzlülüğün kitabını yazdılar: İmam konuşamaz ama tiyatrocu isterse hakaret eder!
Gündem

İkiyüzlülüğün kitabını yazdılar: İmam konuşamaz ama tiyatrocu isterse hakaret eder!

Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabından Müslümanlara yönelik İslami uyarılarını hazmedemeye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay