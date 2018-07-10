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250 kiloluk yaban domuzunu avladı, görenler şaştı kaldı!

İzmir'in Tire ilçesinde, 3gün boyunca iz süren avcı İbrahim Salum, 250 kilogram ağırlığında yaban domuzu avladı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:35
250 kiloluk yaban domuzunu avladı, görenler şaştı kaldı!

İzmir Tire'nin kırsal Eskioba Mahallesi'nde, kavun ve mısır tarlaları başta olmak üzere ekili alanları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzu olduğunu fark eden köylüler, çareyi avcılardan yardım istemekte buldu.

Söke Avcılık Atıcılık İhtisas ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun eski üyelerinden, yaşamını yitiren Yakup Salum'un kendisi gibi avcılık yapan, Tire'de memur oğlu İbrahim Salum'dan yardım istendi. Bunun üzerine Salum, bir grup arkadaşı ile sürek avına çıktı. 3 gün boyunca arkadaşları ile iz süren Salum, 250 kilogram ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, çiftçileri bu dertten kurtardı.

Dev yaban domuzunu avlayan İbrahim Salum, "Bölgede çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlaları talan eden yaban domuzları kara yoluna da çıkarak, trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Çiftçilerden gelen talep üzerine ava çıktık. Köylüleri korkutan dev domuzunu bulup, güç de olsa avladık. Böyle büyük bir yaban domuzuna uzun zamandır rastlamamıştık. Gerçekten korkutucu büyüklükte. 4 domuz kurşunu ile ancak öldürebildik" dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:35
  1. İzmir
  2. Yaban Domuzu
  3. Av

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