25 yıllık keşkek hayrı yapılmadı, bağışlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 25 yıldan bu yana yapılan keşkek hayrı, korona virüs salgını dolayısıyla yapılamazken, bağışlanan kurbanlar ve yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Gazi ve Şehitler haftasında düzenleyeceği 25. Geleneksel Keşkek Hayrı Kovid-19 virüs salgını nedeniyle bu sene yapılamadı.

Her yıl 5 bin kişiye ikram edilen Keşkek hayrı ile birlikte okulun mesleki tanıtımlarının yapıldığı, okul öğrencilerin ürettiği iş sergilerinin açıldığı ve Bozdoğan halkının ilgi gösterdiği etkinlik olarak düzenleniyordu. Bu yapılaması planlanan Keşkek Hayrı için verilen adaklık ve hayır kurbanları kesilerek, verilen hayır paralarıyla yardım paketleri oluşturularak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Bozdoğan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi.

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, yardım eden vatandaşlara ve bu işte emeği geçen okul yönetimine teşekkür etti.