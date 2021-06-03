25 yıldır husumetliydiler: Küskünlük barışla sona erdi

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Atabağı Beldesi'nde Lale ve Canpolat aileleri arasında 1996 yılında başlayan husumet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Halı sahada düzenlenen tören okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kendisinin ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, her iki aile arasında barışın sağlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Barış töreninde kısa bir konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Biz insanız, hatalarımız, eksiklerimiz var ve maalesef zayıflıklarımız da var. Komşumuz, çocuğumuz, kardeşimiz hata yapar. Mutlaka anlaşmazlıklar olacak, şeytanın fitneleri var. Allah hepimizi korusun. O yıllarda çok acı bir olay yaşandı. Ama Allah'a şükürler olsun bugünlere bir şekilde geldik. Cenab-ı Hak bizlere şahitlik etmeyi nasip etti, Allah şükürler olsun. Ben bu ailelere önderlik yapan Tayyar Lale ve Muammer Canpolat beylere teşekkür ederim. Bu husumeti bitirme iradesini gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Lütfen bu tür barışlar devam etsin ve biz de şahit olalım."