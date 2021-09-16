2.5 yılda tek bir yataklık yurt açamadı! 1 yıl sonrası için 5 bin yatak sözü verdi

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İstanbul'daki öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti dönemindeyken yapılıp, orayı yurt olarak kullanmak isteyen TÜRGEV'den alınmış binayı, kamuoyuna kendi icraatleriymiş gibi sundu. İmamoğlu, "Örnektepe'de hizmete giren bu öğrenci yurduyla ilgili, ne yazık ki biraz meşakkatli bir süreç de yaşadık. Farklı kararlar alındı vesaire. En sonunda bir sulh ile buranın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir öğrenci yurdu şeklinde açılmasını başardık. 600’ün üzerindeki yatak kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çıkacak." dedi.

Ortada temeli atılmış bir tek yer yok!

İki buçuk yılda tek bir yataklık yurdu açamayan CHP'li İmamoğlu, "Bizim çok hızlı, binlerce yatağa sahip yurtları, İstanbul'da okuyan gençlerimizi hazır etmemiz lazım." diye konuştu. Göreve geldiği günden beri, ne Örnektepe'de ne de İstanbul'un herhangi bir yerinde tek bir yurt binasının bile temelini atamayan CHP'li İBB Başkanı "2022’in Eylül ayında 5000 yatağa ulaşmamız lazım." ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun hedefleri, "Ekrem yapsa yapsa, kendisinin ve CHP'lilerin rahat yatacağı yataklar yaptırabilir." yorumlarına sebep oldu.