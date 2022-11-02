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Gündem 25 yıl sonra deşifre olmuştu... Meral Akşener'den "Refahyol'u yıktım" sözlerine pişkin savunma
Gündem

25 yıl sonra deşifre olmuştu... Meral Akşener'den "Refahyol'u yıktım" sözlerine pişkin savunma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yıllar sonra ortaya çıkan "Refahyol hükümetini ben yıktım" sözlerine ilişkin pişkin bir savunma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 16:02:00 - 2022-11-02 16:02:48

İYİ Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener"Refahyol hükümetini ben yıktım" sözlerine ilişkin pişkin bir savunmada bulundu.

Akşener yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Orada ben diyorum ki ’Refahyol ile Anavatan Partisi'nin koalisyonunu yıktık.' Yerine ne kurulmuş? Refahyol kurulmuş. Nasıl oluyor da ben Refahyol'u yıkıyorum. Ben o arada Refahyol İçişleri Bakanı’yım. Konuştuğumuz konu Susurluk. Böyle bir zekasızlığa inanamıyorum. Böyle bir zamanda, şekilde ortaya konmasına hayretler içerisindeyim.

İyi ki Refahyol hükümetinin kurulmasına sağlamışım, iyi ki Refahyol hükümetinin kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesinde yıkılıncaya kadar Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine son derece önemli katkıları olan iktidardı."

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