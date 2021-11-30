25 yaşındaki hemşire koronaya yenik düştü
Afyonkarahisar'da görevli hemşire Sultan fidan yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli Sultan Fidan (25), yaklaşık 2 hafta önce koronaya yakalandı.
Durumu kötüleşen Fidan, Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye cevap vermeyen genç hemşire, hayatını kaybetti.
8 aylık çocuğu vardı
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.
Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.