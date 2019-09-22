25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti Giresun'da 25 yaşında bir genç, kullandığı otomobilinin kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkeköy köyünde, Mehmet Demirtaş (25) idaresindeki 28 BB 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi. Olay yerinde hayatını kaybetti Kazada sürücü Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Fatih Yavuz (26) yaralandı. Yavuz, Güce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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