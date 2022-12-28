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Tarım 25 üreticiye 3 bin 560 adet Kütahya cinsi vişne fidanı dağıtıldı
Tarım

25 üreticiye 3 bin 560 adet Kütahya cinsi vişne fidanı dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde 25 üreticiye 3 bin 560 adet Kütahya cinsi vişne fidanı dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:21:00 -
25 üreticiye 3 bin 560 adet Kütahya cinsi vişne fidanı dağıtıldı

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe desteği ile 25 üreticiye 3 bin 560 adet Kütahya cinsi vişne fidanının dağıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Verimi yüksek ve bölgenin iklim koşullarına uygun fidanlar ay sonuna kadar dikilebilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Kaymakam Murat Demirbilek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Halil İbrahim Önder, İGM üyeleri ve üreticiler katıldı. Dağıtımın ardından konuşan Kaymakam Demirbilek, üreticiler için bereketli bir sezon olmasını diledi.

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