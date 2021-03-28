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Gündem 2,5 ton orkinosa ele kondu
Gündem

2,5 ton orkinosa ele kondu

Kaçak avlanan yaklaşık 2,5 ton olan 60 adet orkinosa el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 14:23:00 -
2,5 ton orkinosa ele kondu

Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Halinde gece saatlerinde su ürünleri denetimi yapıldı.

Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekiplerinin katıldı. Kontrollerde, 60 Adet yaklaşık 2,5 Ton ağırlığında Orkinos Balığına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak istihsal edildiğinden dolayı el konuldu.

El konulan 60 Adet yaklaşık 2,5 Ton Orkinos Balığının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandığı öğrenildi.

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