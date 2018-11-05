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25 saniyede 30 bin TL'lik telefon çaldılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir cep telefonu bayisine giren hırsızlar, 25 saniye içerisinde toplam 30 bin TL değerinde 12 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
25 saniyede 30 bin TL'lik telefon çaldılar

Olay, Kartepe Köseköy Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir otomobil ile gelen 3'ü maskeli 4 şüpheli, sürücü araçta beklerken kaldırım taşlarıyla iş yerinin camını kırarak içeri girdi. 25 saniyede bayiden 12 cep telefonu ile kasadaki 300 TL'yi alan hırsızlar, geldikleri otomobille kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde soygunu fark eden bayi Deha Koygun, polise haber verdi. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin hırsızların hedefi olduğnu söyleyen Deha Koygun, "Gece saat 03.00 sıralarında gelmişler. Kaldırım taşlarıyla camı kırıp içerideki telefonları almışlar. Her şey 25-30 saniyede olmuş zaten. Kaybımız 30 bin TL civarında. Polise haber verdik. Polis gerekeni yapıyor" dedi.

Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücü beklerken 4 hırsızın araçtan inerek kaldırım taşıyla dükkanın camını kırmaları ve içerideki telefonları stantlarından söktükten sonra koşarak otomobile binmeleri yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:26
  1. Kocaeli
  2. Kartepe
  3. soygun
  4. telefon hırsızlığı
  5. 25 saniyede 30 bin TL'lik telefon çaldılar

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