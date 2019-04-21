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Seçim 2019 Sayfası

25 Nisan'da açıklanacak! Tarıma yeni model

25 Nisan’da açıklanacak olan ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ ile üretimden tüketiciye kadar yeni bir model hayata geçirilecek.

21 Nisan 2019 Pazar 07:27
25 Nisan'da açıklanacak! Tarıma yeni model

Kabinenin 4.5 yıllık seçimsiz döneminde hayata geçirmeyi planladığı yapısal reformlardan olan Tarımda Milli Birlik Projesi önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 25 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanacak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ için Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkta son rötuşlar yapılıyor. ‘Sağlıklı beslenme temel insan hakkıdır’ ilkesinin benimsendiği çalışmaya ilişkin detaylara ulaşıldı.

İhtiyaçlar tespit edildi

Model kapsamında önceliğin üretim artışı, maliyetlerin azaltılması ve israfın önlenmesi amaçlarına verildiği öğrenildi. Ayrıca, haksız kazanç mekanizması da gözden geçirilecek. Tarımda bütüncül bir perspektifte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Bu çerçevede tarım ekosistemindeki küçük ölçekli çiftçilerin pazarlık gücünün az olması nedeniyle girdi maliyetlerinin kontrol edilememesi, büyük girdi tedarikçilerinin arzı belirlemesi sonucu yüksek girdi maliyetleri şeklindeki başlıklar öne çıktı.

Kayıplar önlenecek

Programın içeriğine göre, ülke çapında planlamanın uygulanmaması nedeniyle ürünlerin üreticinin elinde kalması riski, tedarik zincirinde yüksek miktarda kayıp ve ürünlerin gereğinden fazla el değiştirmesi nedeniyle maliyet ve verimsizlik artışı sorunlarına önem verilecek. Fiyatlarda aşırı dalgalanma, Gıda güvenliğinde yaşanan sıkıntılar gibi konular da hükümetin gündeminde olacak. Yüksek tarım ürünü fiyatlarının enflasyona olumsuz etkisine dikkat çekilirken; tarımda oluşturulan katma değerin hakkaniyetsiz paylaşımına ve değer zincirinde yüksek miktarda israfa vurgu yapıldı.

Parçalı değil bütüncül sistem

Hayvancılıkta yem fiyatlarının, hububatta tohum maliyetlerinin spekülasyonla yükseltilmesi nedeniyle et pazarındaki kırılganlıklar da ele alınacak. Patates ve soğan arzında plansızlık kaynaklı sorunlar ve spekülasyonların yönetilemeyen ve planlanamayan çok parçalı bir sistemin olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Yönetilemeyen çok parçalı bir sistemde koordinasyon, veri akışı, planlama, kontrol ve fiyat istikrarı sağlanamadığının altı çizildi.

Kısa vadede yalın sistem…

Kısa vadede Milli Birlik Projesi ile yalın sistem ve veri altyapısı kurulacak. Sistem planlanabilir hale getirilecek. Her yıl ilave bir milyon dana ve beş milyon koyun kısa vadede planlanıyor Orta vade hedeflerde ise tüm kaynaklar tespit edilecek. Orta ve uzun vadeli mikro makro planlar yapılacak. Dünya markası lanse edilecek. Tarım orman milli geliri 2023 yılına kadar yüzde 50, arttırılacak. Yüzde 100 kooperatif üyeliği sağlanacak. Balıkçılıkta ilave 1 milyar dolar ihracat, su kaynaklarında yüzde 100 etkinlik artırılacak. 2023 yılında 100 milyar dolar hedefleniyor.

Hedef uluslararası oyuncu olmak

Uzun vade hedeflerinde milli birlik sistemi uluslararası oyuncu olacak. Başta İslam dünyası olmak üzere yalın sistem ihraç edilecek. Arz açığı olan kategorilerde yurt dışından yalın sistemle ürün temin edilecek. 2030’da genel bütçeden pay almayan bir bakanlık yapısı sağlanacak. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 07:27
  1. EKONOMİ
  2. Tarımda Milli Birlik Projesi

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  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 23 dk önce
    Daha 2 yıl önce tarımda avrupa da birinciydik, başbakanımız binali bey meclis kürsüsünden öyle demişti..

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