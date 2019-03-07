0553 313 94 23

2.5 milyon ilave istihdam için iş dünyası düğmeye bastı

Sanayi ve ticaret odaları, İstihdam Seferberliği kapsamında sanayicileri bilgilendirmek için düğmeye bastı. “Burası Türkiye, burada iş var” sloganıyla yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında 2.5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:32
2.5 milyon ilave istihdam için iş dünyası düğmeye bastı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlattığı “İstihdam Seferberliği”ni İstanbul’da destekleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO), proje kapsamında işverenlere verilen ilave teşvikleri bugünü düzenleyeceği seminerde ele alacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı İstihdam Seferberliği seminerinde, TOBB, İŞKUR ve SGK temsilcileri de katılarak gündeme ilişkin bilgiler verecek.

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) hizmet binasında, kentin üretimine ve ihracatına yön veren firmaların yönetim kurulu başkanları, yöneticileri ve iş dünyası kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla “İstihdam Seferberliği Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın 2017 yılında istihdam seferberliğinin lider şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından Bursa için 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi” dedi.

TİSK de destek veriyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen İstihdam Seferberliğine destek amacıyla İstihdam Seferberliği 2019 Programı düzenlenecek. İstanbul’da 9 Mart’ta gerçekleştirilecek programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılıp, İstidam Seferberliği kapsamında işverenlere sağlanan destek ve teşviklerle ilgili bilgileri paylaşacak. Programda, istihdam ve ihracatta önemli payı bulunan şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak. “Burası Türkiye, burada iş var” sloganıyla yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında 2,5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

İstihdam Seferberliği’ne destek programlarının Gaziantep, Samsun, Konya ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde düzenlenmesi planlanıyor.

4 ofis işverenlerle iş arayanları buluşturuyor

30 Nisan’a kadar ilave olarak işe alınan her çalışanın 3 ay boyunca hem maaşını hem de vergi ve SGK primini devlet ödediğini hatırlatan İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Tüm üyelerimizi ve iş dünyasını iş kapısı olmaya davet ediyorum. İstihdam seferberliği kapsamında görevlilerimiz, istihdam kampanyası bilgilendirme aracıyla Bursa’daki sanayi bölgelerini ve firmaları ziyaret edecek. Kentte 4 noktadaki istihdam ofisleri, işverenlerle iş arayanları buluşturmayı sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında Bursa’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarını iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden kurgulayacağız. Her alanda ekonominin liderliğini üstlenen Bursa, bu seferberliğe en büyük desteği sağlayan kentlerden biri olacak.

İTO’dan 410 bin üyesine çağrı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 410 bin İTO üyesini İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya çağırdı. Avdagiç, “Her yeni istihdamda devletimiz ‘maaş, vergi ve SGK primi’ desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi. Avdagiç, devletin 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını belirterek, “Yeni yatırım planı yapmak sizden, ilave istihdam edeceğiniz çalışanın maaşı da sigortası da vergisi de devletten. Siz en az bir işsize iş verin, bereketi hem sizin hem ülkemizin olsun” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:32
  1. Samsun
  2. Konya
  3. Gaziantep
  4. Aydın
  5. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  7. Burası Türkiye Burada İş Var
  8. İstihdam Seferberliği
  9. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
  10. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
  11. TOBB
  12. İŞKUR
  13. SGK
  14. Bursa Valisi Yakup Canbolat
  15. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
  16. İstihdam Seferberliği Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
  17. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
  18. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
  19. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  20. SGK primi
  21. Milli Eğitim Bakanlığı
  22. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik yüreklerden Vali Ünlü’ye ziyaret
    1. Minik yüreklerden Vali Ünlü’ye ziyaret
    2. Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi..
    3. “Hayal kurmaktan vazgeçmeyen kadınlar..
    4. Dijital feminizm araştırması
    5. İzmir'de PKK operasyonu! 10 kişi..
    6. "Galatasaray maçını kazanabiliriz"
    7. Çocukların isimleri bulunan 500 fidan..
    8. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    10. İZMEK’in küçük misafir kursiyerleri
    11. Anadolu Üniversitesi’nde kazı ve..
    12. Gülten İmamoğlu’ndan ’Tohum’ sergisi
    13. Tepebağ ve çevresi tepeden tırnağa..
    14. Konyaaltı Belediyesi ITB Berlin..
    15. KO-MEK’te ‘’Güçlü kadının imzası var’’
    16. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    17. Bahar operasyonu başladı! 'Çakallara..
    18. “Üretimin bütün halkalarını..
    19. İlber Ortaylı’dan hayata dair bir..
    20. Sigara ölüm riskini 3 kat arttırıyor
    21. Anaokulu öğrencileri itfaiyeyi gezdi
    22. Bakan Çavuşoğlu: İzmir’e getirdiğim..
    23. Çiğdem çiçekleri mart karı altında kaldı
    24. Yapı Kredi, kadın çalışan ve yönetici..
    25. Ahmet Kural'ın yargılanmasına başlandı
    26. Malatya'da deterjan kutularına..
    27. Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve..
    28. Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi..
    29. Muratpaşa ITB Berlin’de
    30. KBÜ’de“Göç ve Kadın” programı ile..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak