2.5 milyon ilave istihdam için iş dünyası düğmeye bastı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlattığı “İstihdam Seferberliği”ni İstanbul’da destekleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO), proje kapsamında işverenlere verilen ilave teşvikleri bugünü düzenleyeceği seminerde ele alacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı İstihdam Seferberliği seminerinde, TOBB, İŞKUR ve SGK temsilcileri de katılarak gündeme ilişkin bilgiler verecek.

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) hizmet binasında, kentin üretimine ve ihracatına yön veren firmaların yönetim kurulu başkanları, yöneticileri ve iş dünyası kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla “İstihdam Seferberliği Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın 2017 yılında istihdam seferberliğinin lider şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından Bursa için 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi” dedi.

TİSK de destek veriyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen İstihdam Seferberliğine destek amacıyla İstihdam Seferberliği 2019 Programı düzenlenecek. İstanbul’da 9 Mart’ta gerçekleştirilecek programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılıp, İstidam Seferberliği kapsamında işverenlere sağlanan destek ve teşviklerle ilgili bilgileri paylaşacak. Programda, istihdam ve ihracatta önemli payı bulunan şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak. “Burası Türkiye, burada iş var” sloganıyla yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında 2,5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

İstihdam Seferberliği’ne destek programlarının Gaziantep, Samsun, Konya ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde düzenlenmesi planlanıyor.

4 ofis işverenlerle iş arayanları buluşturuyor

30 Nisan’a kadar ilave olarak işe alınan her çalışanın 3 ay boyunca hem maaşını hem de vergi ve SGK primini devlet ödediğini hatırlatan İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Tüm üyelerimizi ve iş dünyasını iş kapısı olmaya davet ediyorum. İstihdam seferberliği kapsamında görevlilerimiz, istihdam kampanyası bilgilendirme aracıyla Bursa’daki sanayi bölgelerini ve firmaları ziyaret edecek. Kentte 4 noktadaki istihdam ofisleri, işverenlerle iş arayanları buluşturmayı sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında Bursa’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarını iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden kurgulayacağız. Her alanda ekonominin liderliğini üstlenen Bursa, bu seferberliğe en büyük desteği sağlayan kentlerden biri olacak.”

İTO’dan 410 bin üyesine çağrı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 410 bin İTO üyesini İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya çağırdı. Avdagiç, “Her yeni istihdamda devletimiz ‘maaş, vergi ve SGK primi’ desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi. Avdagiç, devletin 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını belirterek, “Yeni yatırım planı yapmak sizden, ilave istihdam edeceğiniz çalışanın maaşı da sigortası da vergisi de devletten. Siz en az bir işsize iş verin, bereketi hem sizin hem ülkemizin olsun” diye konuştu.