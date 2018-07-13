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2.5 milyar liralık vurgun yapan mali müşavir enselendi

‘Naylon fatura’ düzenleyerek yaklaşık 2.5 milyar lira değerinde vurgun yapan, mali müşavir düzenlenen operasyonla enselendi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:46
2.5 milyar liralık vurgun yapan mali müşavir enselendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli firmalar adına düzenlenen sahte faturaların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2.5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Çalışma kapsamında Ankara’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda ismi öğrenilemeyen bir mali müşavir gözaltına alınırken, adreste arama yapıldı. Aramada, çok sayıda dosya ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli firmalar adına düzenlenmiş yaklaşık 2.5 milyar değerinde sahte fatura ve çok sayıda boş fatura ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edilirken, şahsın toplamda 51 firmayla çalıştığı tespit edildi.

Öte yanda ekiplerin firmalar üzerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 13:46
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