25 mahkuma 'Bağımsızlık Günü' affı
Nijerya'da "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 25 mahkum affedildi.
Nijerya'da "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 25 mahkum affedildi.
Ülkenin Taraba, Adamawa ve Plateau eyaletlerinde Bağımsızlık Günü nedeniyle çoğu adi suçlardan mahkum 25 kişi için af çıkarıldı.
Taraba Eyaleti Valisi Agbu Kefas, yaptığı açıklamada, bu kapsamda eyalette 17 mahkuma af çıkarıldığını bildirdi.
Adamawa ve Plateau eyaletlerinde de idam cezası alan 8 kişinin aftan yararlandığı ve serbest bırakıldığı belirtildi.
Nijerya, bağımsızlığının 63. yılını kutluyor.
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