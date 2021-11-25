Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar ise güncel vaka sayısını araştırıyor. Bugün kaç vaka var?

25 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı 25 Kasım’a ait korona vaka tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır” açıklamasında bulundu.