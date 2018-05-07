25 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma yürüten İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis ve devlet memurlarının da bulunduğu 52 kişinin ByLock kullandığını belirledi. Gizli yazışmaları deşifre edilen şüphelilerden 16’sı 25 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Polis 36 kişiyi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

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