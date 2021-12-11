  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 25 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor!
Yaşam

25 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor!

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Aralarında İzmir, Bursa ve Antalya'nın da olduğu 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:21:00 -
25 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı kod" ile uyarı yapılan iller; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi
Gündem

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı canlı yayında ablasının vefatını öğrenen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, acı haberi sesi titreyerek stüdyodakilere söyl..
Beyrut patlaması davasında eski maliye bakanına tutuklama kararı!
Dünya

Beyrut patlaması davasında eski maliye bakanına tutuklama kararı!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hak..
ABD'de endişelendiren sayı!
Dünya

ABD'de endişelendiren sayı!

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1420 artışla 794 bin 648'e yükseldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay